Актриса Богданова эмоционально отреагировала на смерть Голубкиной

Актриса Богданова: от новости о смерти Голубкиной застыла в жилах кровь Народная артистка России Ольга Богданова не поверила сообщениям о смерти коллеги по цеху и народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной.
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