Третий год, как идёт Специальная военная операция на бывшей Украине. Третий год Запад открыто заявляет, что для него самое важное, это нанесение стратегического поражения России, третий год Запад делает всё, что в его силах, а в это самое время Минспорт исключает Камилу Валиеву из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации.
Минспорта РФ всё ещё пытается понравиться Западу
Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
На хера нужны эти мерзавцы в "Шторм-Z"?! Их место - у параши в тюремной камере.
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11 час.
Александр Хироников
Их параша - это отлуп от их высоких должностей и запрет на новые должности чинодралов.
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9 час.
Nikita Kopitov
А накой они в отряде "Шторм Z" ,их надо в отряд -строящий дорогу Воркута-Норильск
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4 час.
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