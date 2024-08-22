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Владимирские новости

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С 1 сентября во Владимирских школах начнут преподавать новый предмет

С 1 сентября во Владимирских школах начнут преподавать новый предмет

Урок будет идти раз в неделю, дополнительно у школьников будут учебные сборы и практические занятия.С нового учебного года в школах на смену предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" придет предмет "Основы безопасности и защиты Родины".

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