С 1 сентября во Владимирских школах начнут преподавать новый предмет

Урок будет идти раз в неделю, дополнительно у школьников будут учебные сборы и практические занятия.С нового учебного года в школах на смену предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" придет предмет "Основы безопасности и защиты Родины".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)