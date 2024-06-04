В Алуште разыскивают собственников незаконного объекта

Администрация Алушты сообщает о незаконных объектах в селе Нижняя Кутузовка. Владельцы построек по улице Алуштинское шоссе, в районе дома №14 должны предоставить документы, подтверждающие законность его размещения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии