ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

649 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексадр Вовк-Михайлов
    В Крыму впервые о...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Хватит пускать мразей ждунов из усраины. А тех кого поймали выдать усраине там их тцк с удовольствием примут и отправ...В Крыму впервые о...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Так выгоняли уже. Пора не штрафы а уголвную ответственность вводить. Хуторске замашки пора имкоренять в моем Крыму.Плато Ай-Петри в ...

В Алуште разыскивают собственников незаконного объекта

В Алуште разыскивают собственников незаконного объекта

Администрация Алушты сообщает о незаконных объектах в селе Нижняя Кутузовка. Владельцы построек по улице Алуштинское шоссе, в районе дома №14 должны предоставить документы, подтверждающие законность его размещения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх