Потрясающий Вкусный Торт на Праздник Поразит Всех Гостей Своим Видом и Вкусом

Ингредиенты: Масло сливочное — 200 г Сахар — 150 г Яйца — 3 шт Пищевая сода — 1 ч л Яблочный уксус — 1 ст л Молоко — 70 мл Соль , ванилин Мука — 400 г Безе: Белки из 3 х яиц Сахар — 200 г соль, ванилин Крем: Кондитерские сливки или крем для […].