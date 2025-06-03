Американские индексы выросли вопреки обострению торговых войн с Китаем и ЕС

Акции США начали июнь с роста, несмотря на обострение торговых конфликтов. Индекс S&P 500 вырос на 0,41%, закрывшись на отметке 5 935,94, Nasdaq прибавил 0,67% (19 242,61), а Dow Jones — 0,08% до 42 305,48.