ВОЗ объявит подсластитель из колы возможным канцерогеном

Международное агентство по изучению рака (IARC), подразделение Всемирной организации здравоохранения, недавно сообщило, что сахарозаменитель аспартам, скорее всего, объявят возможным канцерогеном для человека.

Комментарии
