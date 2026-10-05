Ночной пожар на Демьяна Бедного: мужчина госпитализирован

Ночью 30-го числа в Калининском районе Петербурга загорелась двухкомнатная квартира на улице Демьяна Бедного, огонь уничтожил обстановку на 13 квадратных метрах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВУ "Ну это позорище"...
- Истерия достигла ...
- Министр Венгрии: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым