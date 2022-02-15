«Медали «правильным людям»: в МОК назвали причину переноса награждения фигуристов

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд сообщил, что организация отложила церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов Игр в Пекине, чтобы вручить медали «правильным людям» и не перераспределять их после.
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд сообщил, что организация отложила церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов Игр в Пекине, чтобы вручить медали «правильным людям» и не перераспределять их после.
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