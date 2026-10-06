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За рулем

10 972 подписчика

Volga продолжает расширять дилерскую сеть

Дилерская сеть Volga разрослась до сотни центров, разбросанных по пятидесяти городам России. Такими цифрами поделилась пресс-служба марки.

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