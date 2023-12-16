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Каникулы для Украины: как развивается ситуация в конгрессе США вокруг пролонгации помощи Киеву

Каникулы для Украины: как развивается ситуация в конгрессе США вокруг пролонгации помощи Киеву

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что будет настаивать на том, чтобы ни один иностранный союзник США не получил финансовую помощь, пока не будут решены проблемы с наплывом мигрантов на южной границе страны.

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