SW Jedi: Survivor хапнула г*вна, маунты в Diablo IV будут сразу, Layers of Fear ещё страшнее, автор читов к Destiny 2 в суде, продажи PS5

Сегодня вы узнаете, что пошло не так со Star Wars Jedi: Survivor, как Layers of Fear планирует пугать игроков, какие сильные и слабые стороны у Bramble: The Mountain King, почему говорили об отсутствии маунтов в Diablo IV при первом прохождении, насколько хорошо продались High on Life, Wo Long: Fallen Dynasty, Minecraft Legends, Honkai: Star Rail и PlayStation 5, как сильно попал автор читерских программ для Destiny 2 на бабки, что за экранизации ждут Twisted Metal, Street Fighter и Vampire Survivors, зачем выходит Jected: Rivals, и почему всё ясно с The Invincible.