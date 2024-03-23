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  • Николай Данилов
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Прилепин объяснил, почему целью террористов стал концерт группы «Пикник»

Прилепин объяснил, почему целью террористов стал концерт группы «Пикник»

МОСКВА, 23 марта, ФедералПресс. Лидер музыкальной группы «Пикник» Эдмунд Шклярский открыто выражал свое мнение по поводу спецоперации на Украине и оказывал поддержку российским бойцам и гуманитарщикам на передовой.

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