Прилепин объяснил, почему целью террористов стал концерт группы «Пикник»

МОСКВА, 23 марта, ФедералПресс. Лидер музыкальной группы «Пикник» Эдмунд Шклярский открыто выражал свое мнение по поводу спецоперации на Украине и оказывал поддержку российским бойцам и гуманитарщикам на передовой.
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