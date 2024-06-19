"Всё закончится в Крыму": ВСУ экспериментируют с новейшим ПВО. "Готовят почву" для ударов F-16 - военкор

ФОТО: Коллаж Царьграда Сегодня 6K прочитали Русская армия нанесла серию мощных ударов по противнику за несколько дней - уничтожен секретный объект в Николаеве, сильные взрывы во Львове, уничтожена укомплектованная установка ATACMS.