Протянул руку помощи: принц Уильям выручил мать Кейт Миддлтон из затруднительного положения

Супруг принцессы показал себя настоящим джентльменом. Принц Уильям выручил маму Кейт Миддлтон LEGION-MEDIAПрибыв на состоявшиеся на днях скачки в Аскоте, которые непременно посещают каждый год по традиции чуть ли не все члены королевской семьи, принц Уильям немного разочаровал фанатов.
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