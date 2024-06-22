Протянул руку помощи: принц Уильям выручил мать Кейт Миддлтон из затруднительного положения

Супруг принцессы показал себя настоящим джентльменом. Принц Уильям выручил маму Кейт Миддлтон LEGION-MEDIAПрибыв на состоявшиеся на днях скачки в Аскоте, которые непременно посещают каждый год по традиции чуть ли не все члены королевской семьи, принц Уильям немного разочаровал фанатов.