Минобороны анонсировало передачу в боевой состав флота МРК «Туча» проекта 22800 «Каракурт» Российский флот в ближайшее время пополнится очередным малым ракетным кораблем проекта 22800 «Каракурт».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Минобороны анонсировало передачу в боевой состав флота МРК «Туча» проекта 22800 «Каракурт» Российский флот в ближайшее время пополнится очередным малым ракетным кораблем проекта 22800 «Каракурт».
Свежие комментарии