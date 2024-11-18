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Минобороны анонсировало передачу в боевой состав флота МРК «Туча» проекта 22800

Минобороны анонсировало передачу в боевой состав флота МРК «Туча» проекта 22800 «Каракурт» Российский флот в ближайшее время пополнится очередным малым ракетным кораблем проекта 22800 «Каракурт».

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