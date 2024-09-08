В ЦИК рассказали о голосовании заключенных в СИЗО

В российских следственных изоляторах 98 процентов заключенных воспользовались правом проголосовать на выборах, рассказал заместитель директора ФСИН Александр Матвеенко в информационном центре ЦИК России 6 сентября.
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