Фотограф Ромуальдас Ракаускас и его хроники счастья и доброты

Литовский фотограф и журналист Ромуальдас Ракаускас (Romualdas Rakauskas) известен всему миру. Его добрые, оптимистичные работы дают нам понять, что для этого мира еще не все потеряно и хорошего, светлого и доброго вокруг нас больше, чем унылого и мрачного.
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