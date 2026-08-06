Фотограф Ромуальдас Ракаускас и его хроники счастья и доброты

Литовский фотограф и журналист Ромуальдас Ракаускас (Romualdas Rakauskas) известен всему миру. Его добрые, оптимистичные работы дают нам понять, что для этого мира еще не все потеряно и хорошего, светлого и доброго вокруг нас больше, чем унылого и мрачного.