Медведев обвинил Швейцарию в "скотоводстве" на международной арене

В

Валерий

Щвейцария расписавшись в нейтралитете до II МВ никогда 100% его в отношении России не поддерживала. Все определяли финансы. Гитлеровской Германии скрытно поставляли необходимое для ведения войны, после ее проигрыша через крысинные тропы уходили фашисты спасаясь от возмездия, в период холодного противостояния реально обеспечивали ЦРУ и БНД крышу для контролируемого рынка средств дещифровки и т.д.