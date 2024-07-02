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Медведев обвинил Швейцарию в "скотоводстве" на международной арене

Медведев обвинил Швейцарию в "скотоводстве" на международной арене

Недавние заявления заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева вызывают недовольство в Швейцарии.

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Комментарии
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Ole Ole
Действия Швейцарии в отношении России любви в последнее время не вызывают
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17 час.
В
Валерий
Щвейцария расписавшись в нейтралитете до II МВ никогда 100% его в отношении России не поддерживала. Все определяли финансы. Гитлеровской Германии скрытно поставляли необходимое для ведения войны, после ее проигрыша через крысинные тропы уходили фашисты спасаясь от возмездия, в период холодного противостояния реально обеспечивали ЦРУ и БНД крышу для контролируемого рынка средств дещифровки и т.д.
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14 час.

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