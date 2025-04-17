Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева подала заявку на нейтральный статус

– 10 марта в Россию приезжал президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ. Удалось ли вам с ним переговорить? Как вам показалось, он переживает из-за того, что российские гимнастки на протяжении трех лет не выступали на международных стартах? – Конечно, мы обсуждали ситуацию с Моринари Ватанабэ.