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  • Eduard
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Старый iPhone 11 стал самым популярным восстановленным смартфоном у россиян

Старый iPhone 11 стал самым популярным восстановленным смартфоном у россиян

В период с января по март 2024 года спрос на восстановленные смартфоны увеличился втрое в количественном выражении и более чем в четыре раза в денежном эквиваленте по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

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