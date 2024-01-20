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Почему не следует долго прогревать китайские машины в морозную погоду

Почему не следует долго прогревать китайские машины в морозную погоду

Зимой двигатель машины следует прогреть, а летом не помешает дать ему поработать несколько минут перед началом движения: при нагреве металл расширяется, выходит на рабочие параметры, а естественный износ на прогретом моторе существенно ниже, чем на «холодном».

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