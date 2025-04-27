Перехитрить Трампа: Макрон обьявил, что Украина якобы готова к безоговорочному прекращению огня

France24 сообщает, что Украина якобы готова к безоговорочному прекращению огня. Об этом заявил агентству президент Франции Эммануэль Макрон по итогам своего вчерашнего «очень позитивного» обмена мнениями с Владимиром Зеленским уже после отлета Дональда Трампа из Ватикана, где американский лидер имел одну непродолжительную пятнадцатиминутную встречу с Зеленским, о которой уже сообщал «ПолитНавигатор».