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Перехитрить Трампа: Макрон обьявил, что Украина якобы готова к безоговорочному прекращению огня

Перехитрить Трампа: Макрон обьявил, что Украина якобы готова к безоговорочному прекращению огня

France24 сообщает, что  Украина якобы готова к безоговорочному прекращению огня. Об этом заявил агентству президент Франции Эммануэль Макрон по итогам своего вчерашнего  «очень позитивного» обмена мнениями с Владимиром Зеленским уже после отлета Дональда Трампа из Ватикана, где американский лидер имел одну непродолжительную пятнадцатиминутную встречу с Зеленским, о которой уже сообщал «ПолитНавигатор».

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