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Китай

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Китай готов укреплять связи и координацию с Ираном в рамках многосторонних механизмов -- премьер Госсовета

Бишкек, 26 октября /Синьхуа/ -- Китай готов укреплять связи и координацию с Ираном в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, БРИКС и других многосторонних механизмов, практиковать истинный мультилатерализм и защищать общие интересы развивающихся стран.

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