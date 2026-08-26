Опрос: 35% детей получают на карманные расходы не более 500 рублей в неделю

Аналитики провели опрос и выяснили, как жители России обучают детей управлению финансами. Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении RT, 64% родителей убеждены, что начинать давать детям карманные деньги следует в возрасте от семи до десяти лет.
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