Нардеп Железняк: на следующей неделе Рада в 12-й раз продлит военное положение

На следующей неделе Верховная Рада в 12-й раз продлит военное положение и мобилизацию. Такое заявление сделал народный депутат Ярослав Железняк, пишет Telegram-канал отечественного интернет-издания «Украина.
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