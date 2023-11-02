Байден: политическая карьера премьера Израиля Нетаньяху подходит к концу

Политическая карьера руководителя израильского правительства Биньямина Нетаньяху подходит к концу. Соответствующую точку зрения, как пишет издание Politico, выразил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
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