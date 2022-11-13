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Фамилию Хамиду Диалло неправильно написали на игровой майке

Фамилию Хамиду Диалло неправильно написали на игровой майке

Атакующий защитник «Детройта» Хамиду Диалло провел матч против «Бостона» с неправильно написанной фамилией на игровой майке.

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