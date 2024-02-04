Песков рассказал о деталях поездки Путина и Лукашенко по Стрельне

Президент России Владимир Путин во время поездки на автомобиле с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко по Стрельне не выезжал на дороги общего пользования, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
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