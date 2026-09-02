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Контрафронт

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Украина: Два человека получили ранения в Броварском и Бучском районах Киевской области, а также были...

Украина: Два человека получили ранения в Броварском и Бучском районах Киевской области, а также были подожжены многочисленные объекты, в том числе в Голосеевском районе Киева, в результате ударов российских беспилотников в утренние часы.

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