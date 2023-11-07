Торговому дому Магнитки исполнилось 15 лет

Торговый дом ММК отметил знаковую дату. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 6 ноября исполнилось 15 лет ООО «Торговый дом ММК» – уполномоченному представителю Магнитогорского металлургического комбината во всех регионах России.
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