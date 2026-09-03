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Царьград

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Рамзан Кадыров сообщил о гуманитарной помощи Газе от Адама Кадырова

Рамзан Кадыров сообщил о гуманитарной помощи Газе от Адама Кадырова

Адам Кадыров курирует гуманитарную помощь в Газе, раздав мясо пяти тысячам жителей. Рамзан Кадыров подчеркнул важность его деятельности.

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