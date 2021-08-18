Журналист из США Дреер назвал ситуацию в Афганистане следствием падения имперской Америки

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Катастрофичный по своим последствиям уход США из Афганистана свидетельствует об интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты, такое мнение в своей статье "Падение имперской Америки" в издании The American Conservative выразил журналист Род Дреер.
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