Мировое обозрение

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Журналист из США Дреер назвал ситуацию в Афганистане следствием падения имперской Америки

Журналист из США Дреер назвал ситуацию в Афганистане следствием падения имперской Америки

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Катастрофичный по своим последствиям уход США из Афганистана свидетельствует об интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты, такое мнение в своей статье "Падение имперской Америки" в издании The American Conservative выразил журналист Род Дреер.

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