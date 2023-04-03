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The Telegraph: Украина стремительно теряет способных управлять истребителями F-16 летчиков

The Telegraph: Украина стремительно теряет способных управлять истребителями F-16 летчиков

wikipedia.org | US Air Force/public domain Поставки на Украину американских истребителей F-16 обсуждаются на фоне того, как ВСУ теряют пилотов, способных освоить такие самолеты, сообщает The Telegraph.

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