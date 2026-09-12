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6 загадочных структур, которые скрываются глубоко внутри Земли

6 загадочных структур, которые скрываются глубоко внутри Земли

Что происходит на глубине почти 3000 километров под нашими ногами? Ученые не могут заглянуть туда напрямую, но у Земли есть своеобразный способ рассказать о происходящем внутри… Рю Ёг-Гю, директор по мониторингу Национального центра землетрясений и вулканов, демонстрирует сейсмические волны, происходящие в Северной Корее, на экране в Корейском метеорологическом центре 3 сентября 2017 года в Сеуле.

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