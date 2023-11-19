Блогер «Голос Мордора»: у ЕС два пути для предотвращения распада союза

Европейскому союзу угрожает распад, так как он живет «фантомами прошлого». Есть ли варианты сохранить ЕС и по какому пути идет Европа, специально для Telegram-канала «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».
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