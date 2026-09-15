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Медицина 2.0

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Кардиолог Варфоломеев: назвал признак высокого холестерина - "может повредить слух"

Кардиолог Варфоломеев: назвал признак высокого холестерина - "может повредить слух"

Способность обнаружить предупреждающие признаки высокого уровня холестерина имеет ключевое значение. Высокий уровень холестерина часто называют тихим убийцей, потому что он может заложить опасную основу для сердечных заболеваний, не вызывая многих предупреждающих признаков.

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