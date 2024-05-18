RS: Блинкен в ходе визита в Киев ни разу не упомянул Крым и Донбасс

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках своего недавнего визита в Киев не упомянул территориальные амбиции Украины по возвращению Крыма и Донбасса, в речах Блинкена в украинской столице не упоминались эти регионы.
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