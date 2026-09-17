5 DC Comics Characters Whose Cartoons Were Canceled Before They Made It To TV

Despite DC Comics' solid track record of animated shows, these superheroes were unable to get their cartoon series off the ground for various reasons.
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