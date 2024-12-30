Готовьтесь «раскошелиться»: посол России о перспективах отказа Греции от газа Татьяна АрестоваСогласно заявлению посла России в Греции Андрея Маслова, отказ от газа из РФ по политическим мотивам может обернуться для Афин значительными финансовыми затратами.