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Умер почетный работник МИД РФ Юрий Осташко

Умер почетный работник МИД РФ Юрий Осташко

t.me/МИД России Почетный работник МИД России Юрий Осташко 20 сентября умер на 72-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни.

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