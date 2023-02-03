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МИД РФ: Запад идёт ко дну с привязанной к ногам Украиной

МИД РФ: Запад идёт ко дну с привязанной к ногам Украиной

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, что якобы санкционный темп Европы замедлился, а РФ стала быстрее адаптироваться к ограничениям.

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