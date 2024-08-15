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Военкор Коц показал видео, где русский боец сбивает головой дрон ВСУ

Военкор Коц показал видео, где русский боец сбивает головой дрон ВСУ

Солдат армии России атаковал украинский FPV-дрон головойВоенкор "Комсомольской правды" Александр Коц в своём телеграм-канале разместил феноменальные кадры.

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