Аргентина и Англия выдадут верховой триллер, а Франция выбьет Испанию. Экспресс на полуфиналы ЧМ-2026

Финал без «Красной фурии».На полях Северной Америки остались четыре лучших сборных планеты. Безупречная Франция попытается отомстить Испании за полуфинал прошлого Евро, а действующий чемпион Аргентина столкнется с Англией, которая имеет шанс впервые за 60 лет пробиться в финал чемпионата мира.
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