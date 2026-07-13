Аргентина и Англия выдадут верховой триллер, а Франция выбьет Испанию. Экспресс на полуфиналы ЧМ-2026

Финал без «Красной фурии».На полях Северной Америки остались четыре лучших сборных планеты. Безупречная Франция попытается отомстить Испании за полуфинал прошлого Евро, а действующий чемпион Аргентина столкнется с Англией, которая имеет шанс впервые за 60 лет пробиться в финал чемпионата мира.