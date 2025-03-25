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Закон, порядок, государство

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Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику в движении, блиндажи, пулеметные точки, пункт управления БпЛА и живую силу ВСУ в зоне СВО

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику в движении, блиндажи, пулеметные точки, пункт управления БпЛА и живую силу ВСУ в зоне СВО

С помощью корректировки артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетами гаубиц все цели были уничтожены.

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