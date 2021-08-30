Тайная доктрина

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Мировые катаклизмы и магия цифр

Мировые катаклизмы и магия цифр

Мировые катаклизмы и магия цифр В последнее время очень многие публицисты фантазируют на тему возможного смещения оси Земли и связанных с этим гигантских катастроф: очередной Всемирный потоп, гибель всего живущего на Земле, кроме так называемого вечного материка, охватывающего территорию Гималаев, Тибета, Памира, Тянь-Шаня, Алтая, Саян и горного хребта Гиндукуш, последующее за этим новое оледенение Земли, а следовательно, полное одичание всего того бесконечно малого, что еще останется в живых на нашей планете.

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