ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, 28 марта 2025 года в вечернее время в администрации г.
В Тольятти прошли обыски в администрации. Это только начало. Очищение от коррупционеров и нелегальных мигрантов не за горами
Комментарии
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тн
татьяна неструева
она жидовка .
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1 д.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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23 час.
ЯО
Яна Орлова
Только смертная казнь может остановить этих ненасытных ворюг- коррупционеров, которые своими действиями губят нашу Родину!!!
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7 час.
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