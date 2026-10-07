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Veronika.Avgurova

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Гороскоп на 07.10.2026. Путь к великим делам для Овна, спокойствие и размеренность для Девы, судьба подготовила бурное море перемен для Стрельцов.

Гороскоп на 07.10.2026. Путь к великим делам для Овна, спокойствие и размеренность для Девы, судьба подготовила бурное море перемен для Стрельцов.

Овен ждет день сеяния и посева. Мужественный воитель зодиака, вы определенно нащупаете путь к великим делам.

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