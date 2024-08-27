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Медведь собрал пробку на платной трассе в Тверской области

Медведь собрал пробку на платной трассе в Тверской области

Медвежонок стал причиной небольшой пробки на скоростной трассе М-11 в Тверской области. Видео с пробегающим мимо дороги маленьким хищником было опубликовано на официальной странице ОССП — ООО «Объединённые системы сбора платы» во «ВКонтакте».

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