Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Оператор «Москвы-1» рассказал, как расчет комплекса РЭБ «засек» Су-27 боевиков

Оператор «Москвы-1» рассказал, как расчет комплекса РЭБ «засек» Су-27 боевиков

Расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы «Москва-1» группировки войск «Запад» продолжают успешно выполнять задачи по ведению радиотехнической разведки, управлению средствами радиопомех и радиоэлектронному подавлению средств вооруженных формирований украинских националистов на Купянском направлении.

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